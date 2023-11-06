مد المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لـ ديسمبر.. توفر السلع بتخفيضات 40%

تعمل العديد من الجهات الحكومية والوزارت، على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، في ظل ما يوجهونه من أرتفاع أسعار السلع، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر، حتى يوم 7/12/2023، لتوفير كل السلع بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40% وجودة عالية.

أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد

تعمل وزارة الداخلية، على توفير السلع بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنـــا.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال 1513 منفذا و6 معارض رئيسية، و37 معرض فرعي بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة في المبادرة.

تخفيضات 40% على السلع في مبادرة كلنا واحد

تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.

ويأتي ذلك استمرار لجهود وزارة الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.