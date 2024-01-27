فايق حسن يشيد بأغنية أصالة «صندوق»: «دموعي نزلت لما سمعتها»

أشاد الشاعر فائق حسن، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بأغنية «صندوق» أصالة.

ونشر «فايق» البوستر الدعائي للأغنية قائلا: «صندوق أغنية بملامح وطن صوتك فيها خلطة من شجن وحنين، أثرت الأغنية فيّ ونزلت دموع حنين وفرح وحب رغم أني سمعتها وأنتِ تغنيها أكثر من مرة، بكل مكان سافرنا كنتي تغنيها بطريقة غير.. تصحي من النوم مكتشفه أسلوب جديد وتعيديها أصريتي على أن تقدميها بهذا الشكل، بالرغم من خوف المقربين من التجديد بالأداء، لكن صوتك وروحك وإحساسك وصل وأثر، فخور فيك، رائعة بكل تفاصيلك».

ألبوم «لحقت نفسي لأصالة»

طرحت«أصالة» مؤخرًا ألبوم «لحقت نفسي»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وإشادات الجمهور، وهم: «رجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق، ومارس، وأبريل، ومانجا، والأخبار الحلوة».