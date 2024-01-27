أحمد سعد يروج لحفله على مسرح القرية العالمية في دبي (فيديو)
كتب:
ياسمين محمود
07:22 م | السبت 27 يناير 2024
أحمد سعد
روج المطرب أحمد سعد، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله نهاية هذا الأسبوع في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونشر أحمد سعد، البرومو الدعائي للحفل معلقاً: «دبي جاهزين؟.. معادنا يوم الخميس 1 فبراير في القرية العالمية على المسرح الرئيسي الساعة 8 مساءً».
أغنية «بعتذر لك» لأحمد سعد
وطرح أحمد سعد، مؤخراً، أغنية «بعتذر لك» كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر يحيى مهدي.
وتقول كلمات أغنية «بعتذر لك»:
بعتذر لك إني دايماً كنت أقصر في الكلام
وإني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام
وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام
وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام