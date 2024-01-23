أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «بعتذرلك».. (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد، أحدث أعماله الغنائية، وتحمل اسم «بعتذرلك» عبر «يوتيوب».

أحمد سعد يطرح أغنية «بعتذرلك»

أغنية «بعتذرلك» يتعاون فيها الفنان أحمد سعد مع الشاعر محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر يحيى مهدي، وكان قد روج لها من خلال حسابه على «إنستجرام» من خلال طرح برومو الأغنية.

وتقول كلمات أغنية «بعتذرلك»:

بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد طرح مؤخرا الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم عصابة عظيمة والتى شاركه فيها الفنان بهاء سلطان بعنوان كله فالصو .