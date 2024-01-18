أحمد سعد يطرح برومو أغنيته الجديدة «بعتذر لك».. وجمهوره: نمبر وان بجد

إشادات عديدة نالها الفنان أحمد سعد بعد طرح برومو أغنية الجديدة«بعتذر لك» والتي تنتمي لأغاني الدراما.

إشادات الجمهور بأغنية بعتذر لك

ونشر أحمد سعد البرومو الدعائي للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، معلقا: وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هتسبيه، بعتذر لك قريبا، لتنهال عليها إشادات الجمهور والتي جاءت كالتالي: تعليق نمبر وان بجد، الأغنية روعة، صوتك في الدراما تحفة.

كلمات أغنية بعتذر لك

وتقول كلمات أغنية بعتذر لك لأحمد سعد: «بعتذر لك إني دايما كنت أقصر في الكلام، وإني بسرح لما أشوفك فأبتسملك والسلام، وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام، وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام، وإن قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه.