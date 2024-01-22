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أحمد سعد يطرح أغنية «بعتذرلك» غدا

كتب:

ياسمين محمود
06:19 م | الإثنين 22 يناير 2024
أحمد سعد

أحمد سعد

أعلن المطرب أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة بعتذرلك غدا.

ونشر أحمد سعد، البرومو الدعائي للأغنية: «بعتذرلك.. بكرة الساعة 6 مساء على قناة اليوتيوب وكل المنصات».

كلمات أغنية بعتذر لك

وكشف سعد عن بعض كلمات أغنية بعتذر لك، وجاءت كالتالي: «بعتذر لك إني دايما كنت أقصر في الكلام، وإني بسرح لما أشوفك فابتسملك والسلام، وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام، وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام، وإن قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه».

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