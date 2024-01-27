بالصور.. التحفظ على 72 ألف دولار مزورة بحوزة موظف في الغربية

باشرت النيابة العامة التحقيق، في واقعة القبض على مندوب إحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي «مزورة» خلال محاولته تغيير 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلي بسمنود في الغربية.

وتبين من خلال الفحص، أن المتهم كان بحوزته 72 ألف دولار مزورة من إجمالي مبلغ 102 ألف، وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وبحسب تحريات المباحث، وفحص الكاميرات، وأقوال عدد من العاملين بالبنك، بدأت الواقعة بتغيير مندوب إحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلي بسمنود في محافظة الغربية، واكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة، عبارة عن 720 ورقة فئة 100 دولار، وتم التحفظ على المتهم، والمبلغ المزور، ولاتزال التحقيقات مستمرة.