وزير الداخلية يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتورمحمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور القاهرة حالياً في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر فبراير المُقبل.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المُقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المُشترك في مختلف المجالات الأمنية، وبخاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

ومن جانبه أشاد وزير الدخلية بالدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تدعيم التعاون الأمني العربي مُتعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية، فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس، بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد وزير الداخلية، أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفي إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي.