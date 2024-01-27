هاني الناظر يفاجئ متابعيه.. استقبال المرضي غير القادرين مجانًا

لا يزال الدكتور هاني الناظر، يبعث رسائل من المحبة والعرفان بالجميل لمرضاه ومتابعيه من فراش المرض، فلم توقفه المعركة الشرسة مع السرطان عن متابعة مرضاه، أو عمل الخير كما اعتاد أستاذ الجلدية الشهير.

هاني الناظر يفاجئ متابعيه.. استقبال المرضى غير القادرين مجانًا

وعاد الدكتور هاني الناظر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يزف بشرى سارة لمتابعيه، لم تتوقف فقط على متابعة أسئلة الحالات المرضية من خلال تعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أثناء التقاطه أنفاسه بعيدًا عن جلسات الكيماوي، بل قرر مساعدة مرضاه بطريقة أخرى، من خلال نجله الدكتور محمد الناظر.

هاني الناظر يفاجئ متابعيه.. زيادة عدد ساعات استقبال الأسئلة الطبية

ونشر «الناظر» عبر حسابه الرسمي، قائلًا: «عرفاناً بجميل حضراتكم العظيم وامتناني لدعواتكم وصلواتكم من أجلي وسائلاً المولى عز وجل أن يستجيب لدعائكم ويتمم شفائي قررت الآتي:

أولاً: «زيادة عدد ساعات استقبال أسئلتكم الطبية على صفحتي والإجابة عليها وكتابة العلاج المناسب بإذن الله على أكبر عدد منها في حدود استطاعتي».

ثانياً: «كلفت ابني الدكتور محمد الناظر بزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال المرضى غير القادرين بالعيادة وزيادة عددهم والكشف عليهم مجاناً وكلفته ايضاً بعمل تخفيض 50%؜ على جميع جلسات الليزر».

واختتم هاني الناظر رسالته النبيلة، مدونًا: «ربنا يحفظكم ويبارك في حضراتكم جميعًا».

ولا يزال الدكتور هاني الناظر يتلقى جرعات العلاج الكيماوي في أحد المستشفيات، منذ إعلان الإصابة بالمرض في أكتوبر الماضي، بينما يظهر عبر صفحته على «فيسبوك» كلما سمحت ظروفه الصحية، ليتلقى أسئلة المتابعين ويجيب عليها كما اعتاد.