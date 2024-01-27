حسام موافي يحذر من الإفراط في تناول الوجبات السريعة: تصيبك بهذا المرض

الوجبات السريعة تُعد من أسهل الحلول عند الجوع للعديد من الأشخاص، إذ يجهلون الأضرار الصحية الجسيمة التي تسببها، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، وبها كميات من الدهون المشبعة، والسكريات المضافة، والصوديوم، وذلك عادة ما يؤدي إلى زيادة الوزن وخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

موافي يحذر من هذه الوجبات

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال أحد البرامج التليفزيونية، من بعض الأطعمة التي قد تؤدي للإصابة بتليفات في الكبد والالتهاب الكبدي.

كما أن المرض المزمن يصيب المريء وذلك لفترات طويلة، على عكس المرض الحاد مثل «الأرتيكاريا»، وقال «موافي» إن تليف الكبد في بعض الأحيان قد يصاحب الالتهاب الحاد، وذلك مثل إصابة الشخص «بفيروس A»، والناجم عن تناول الوجبات السريعة.

الابتعاد عن تناول الطعام خارج المنزل

والحل الأفضل في هذه الحالة هو الابتعاد عن تناول أي طعام خارج المنزل، هو لتجنب للإصابة بالتهاب حاد مناعي بالكبد، وذلك لأن حالات زراعة الكبد تتوقف على عمر المريض نفسه، وعلى رأي الطبيب المعالج له، بناء على وظائف جسمه، وفقًا لـ«موافي».

النزيف هو أول عرض يظهر ويؤشر لدوالي المريء، وفي تلك الحالة أحيانا يحتاج المريض لإجراء المنظار وأخذ الحقن ويكون ذلك تحت إشراف الطبيب المختص، حسب «موافي».

زراعة الكبد تتم حال كان المريض مصابا بدوالي المريء

كما أنه يمكن إجراء عملية لزراعة الكبد حال إصابة المريض بدوالي المريء، وذلك يكون بعد موافقة الطبيب المختص حالة الكلية للمريض، بالإضافة إلى أن البروتين المترسب يكون السبب في الإصابة بالفشل الكلوي، ومن النادر انتهاء غسيل الكلى، وذلك لأن وظائف الكبد تتأثر بغسيل الكلى.