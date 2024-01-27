حسام موافي يحذر من قص أظافر القدم.. ممنوع لهذه الفئة ويسبب أضرارا خطيرة

على الرغم من أن قص أظافر القدم وتقليمها واحدة من أهم عادات العناية بالنظافة الشخصية، إذ تحوي أسفلها العديد من الأتربة الضارة، فإن قصها قد يكون أمرًا ضارًا على فئة بعينها من المرضى، التي يتحول معها الأمر لأزمة صحية كبيرة.

تحذير من حسام موافي من قص أظافر القدم

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى السكر من قص أظافر القدم، قائلًا: «مريض السكر اوعى تقص أظافر رجلك».

وأوضح حسام موافي، سبب تحذيره لمريض السكر من قص وتقليم أظافر القدم، مؤكدًا إن المرضى في هذه الحالة، يعانون من مضاعفات كبيرة ترتبط بالجهازي الدوري والجهاز العصبي، تحديدًا «التهاب الأعصاب الطرفية».

كيف يتأثر الجهازي العصبي بالسكر؟

عن تأثير السكر على الجهاز العصبي، أكد الدكتور موافي، أن السكر يؤثر في تآكل الأعصاب، ما يصل للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، إذ تبدأ بحدوث تنميل وحرقان بالجسم، ثم تنتهي بضعف الحركة.

وحذر الدكتور حسام موافي مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، من قص أظافرهم، نتيجة ما يحدث في الجسم من التنميل وعدم الإحساس بقدر كافي، ما يصل بهم إلى عدم الشعور بالألم، عند قص الأظافر وجرح أنفسهم، ما يسبب لهم حدوث مرض قرح الفراش فيما بعد.

ما هو التهاب الأعصاب الطرفية؟

والتهاب الأعصاب الطرفية، هو ناتج لتلف في الأعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل النخاعي، ما يسبب شعور بخدر، وألم في اليدين والقدمين، ومناطق أخرى في الجسم.

ويعد مرضى السكري الأكثر عُرضة لالتهاب الأعصاب الطرفية، إذ يُصاب أكثر من نصف مرضى من أنواع الاعتلال العصبي، وفقًا للموقع الطبي WEBMD.

مضاعفات التهاب الأعصاب الطرفية

الضعف أو شلل دائم في الجسم.

اضطراب في وظائف القلب أو ضغط الدم.

حدوث اضطرابات في وظيفة الأمعاء.

الإصابة بجلطات الدم والتقرحات.

ضعف التنفس.

شلل العضلات المسؤولة عن التنفس.