«كهربائية المهندسين» تعقد عموميتها وتوصي بتوفير نظام محاكاة لدعم التدريب الفني

أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكهربائية بنشر محاضر الاجتماعات وقرارات مجلس الشعبة ولجانها في لوحة إعلانات داخلية ليتسنى لجموع المهندسين الاطلاع عليها، كما أوصت بإعداد خطة سنوية للتدريب، وإتاحة مشاركة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة في أنشطة الشعبة، وتوفير نظام محاكاة simulator في النقابة العامة للمهندسين لدعم التدريب الفني، وتكثيف الزيارات للمصانع ومراكز التحكم، والتركيز على دورات التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة للمهندسين الأفارقة للتدريب في معامل النقابة، وزيادة الروابط بالأشقاء العرب في مجال التدريب الهندسي، وتنويع مجالات التدريب في كل تخصصات الشعبة.

وكانت شعبة الهندسة الكهربائية قد عقدت جمعيتها العمومية العادية في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة.

في بداية فعاليات الجمعية العمومية، أعرب الدكتور مهندس هشام سعودي عن سعادته بالمشاركة في عمومية الشعبة الكهربائية أحد أكبر الشعب الهندسية، وقال: «أفتخر دومًا بمهندسي كهرباء أحد أعمدة نقابة المهندسين قاطرة التنمية في مصر، وأوجه الشكر لرئيس الشعبة وهيئة مكتبها ومجلسها على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال عام 2023، فالجميع كان على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً نقابيًا متميزًا وغير نمطي، وكانوا دائمًا حريصين خلال مؤتمرات وندوات ودورات الشعبة على تقديم أحدث التقنيات الحديثة في تخصصات الكهرباء ليطلعوا مهندسي الكهرباء على أحدث ما تم التوصل إليه عالميًا».

من جانبه، أشاد المهندس محمود عرفات بمشاركة مهندسين من جميع الأعمار في عمومية الشعبة، ووجَّه الشكر لكل مسؤولي شعبة الهندسة الكهربائية.

وقال: «رئيس الشعبة وهيئة مكتبها ومجلسها.. الكل متميز ومنضبط ومتفرغ للعمل النقابي ويقودون بتميز شعبة تضم تخصصات علمية عديدة، وباسم أعضاء الجمعية العمومية وجَّه المهندس حامد عبدالعال – عضو المجلس الأعلى، تحية شكر وإعزاز وتقدير للدكتور مهندس محمد اليماني على قيادته الحكيمة الرشيدة لمجلس شعبة الهندسة الكهربائية على مدى 4 سنوات، وسلم وكيل النقابة والأمين العام ومجلس الشعبة درع الشعبة للدكتور محمد اليماني تقديرا لجهوده المتواصلة على مدى 4 سنوات في خدمة مهندسي كهرباء».

وفي كلمته، وجَّه الدكتور مهندس محمد اليماني التحية لجميع أعضاء شعبة الهندسة الكهربائية، داعيا الجميع إلى المزيد من المشاركة في الأنشطة النقابية لتظل النقابة دوما الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.

وأشار «اليماني» إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال الكهرباء رغم الزيادة المطردة في عدد السكان، وقال «لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964 ووصل عدد المشتركين في قطاع الكهرباء أصحاب العدادات إلى أكثر من 39 مليون مشترك، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، وبلغ الحمل الأقصى إلى قرابة 33 ألف ميجاوات صيفاً، وحوالي 26 ألف ميجاوات شتاءً، وفي نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة خطت مصر خطوات واسعة في مواكبه التقدم العلمي والتأهيل الهندسي في كل المجالات المعلوماتية والحسابات والاتصالات والتحكم الإلكتروني والهندسة الصناعية، وتحولت مصر من العجز في الكهرباء إلى الاكتفاء، ومن الندرة إلى الوفرة، وتتحرك الآن بثقة نحو الشبكات الذكية والسعي للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي».

وعن الأعمال المستهدفة للشعبة خلال عام 2024 قال الشناوي: تسعى الشعبة خلال عام 2024 إلى تنظيم العديم من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبة منها: دورة عن نظم التيار الخفيف وتشمل كاميرات المراقبة والإذاعة الداخلية والتليفونات وإنذار الحريق، ودورة عن PLC في معمل سيمنز وشنايدر بالنقابة العامة، ودورة عن الكابلات وتشمل محاضرات وتدريبا عمليا، وندوة عن الشبكة الكهربية الذكية Smart grid ومكوناتها ونظم التحكم، وندوة عن حاضر ومستقبل الطاقة في مصر، ودورة عن محطات توليد الكهرباء.