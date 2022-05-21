بدء الدورات التدريبية لطلبة الهندسة في مركز شبكات النقل الكهربائية

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة القابضة للكهرباء، بدء التدريب الصيفي لطلبة كلية الهندسة بمركز تدريب الشبكات في حلوان.

تخصصات البرامج التدريبية لطلبة كلية الهندسة

وكشفت الشركه المصرية لنقل الكهرباء، عن أنّ البرامج التدريبية لطلبة كلية الهندسة في الفترة ما بين 3 يوليو المقبل 2022 وحتى يوم 28 من الشهر نفسه في التخصصات الآتية:

- أساسيات شبكات النقل الكهربائية والاتصالات «الفرقة الأولى جميع التخصصات».

- إلكترونيات عملية.

- محولات الأجهزة وقياس القدرة.

- مكونات المحطات «أون لاين».

- أساسيات تطبيقات الاتصالات والتحكم «الفرقة الثانية والثالثة تخصص اتصالات».

- إلكترونيات رقمية.

- تكنولوجيا شبكات النقل «الفرقة الثانية والثالثة تخصص كهرباء قوى»

- تكنولوجيا خطوط النقل.

- أساسيات وقاية وقياس «أون لاين».

- اختبارات المحولات

وأكدت الشركة بدء حجز كورسات البرامج التدريبية لطلبة كلية الهندسة بمركز تدريب الشبكات في حلوان، من غدٍ الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري 2022، على أن تكون مدة التدريب للبرنامج 3 كورسات لمدة 3 أسابيع، والكورس الواحد 5 أيام من الأحد إلى الخميس.

تخصصات البرامج التدريبية لطلبة كلية الهندسة

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن البرامج التدريبية لطلبة كلية الهندسة في الفترة ما بين 31 من شهر يوليو المقبل 2022 حتى يوم 18 من شهر أغسطس المقبل في التخصصات الآتية

- أساسيات شبكات النقل الكهربائية والاتصالات «الفرقة الأولى جميع التخصصات».

- أساسيات تطبيقات الاتصالات والتحكم «الفرقة الثانية والثالثة تخصص اتصالات».

- إلكترونيات رقمية.

- تكنولوجيا شبكات النقل «الفرقة الثانية والثالثة تخصص كهرباء قوى».

- تكنولوجيا خطوط النقل.

- أساسيات وقاية وقياس «أون لاين»

- اختبارات المحولات.

- التشغيل الآمن واختبار محولات القدرة «الفرقة الثانية والثالثة تخصص كهرباء قوى».

- أساسيات دوائر التحكم.

- محولات الأجهزة وقياس القدرة «أون لاين».

- أساسيات وقاية وقياس.

الأوراق المطلوبة للمتقدمين للبرامج التدريبية لطلبة كلية الهندسة

وحددت الشركة المصرية الأوراق المطلوبة للمتقدمين للبرامج التدريبية لطلبة كلية الهندسة كالآتي:

- خطاب من الكلية.

- صورة كارنية الجامعة.

- البطاقة الشخصية.

- دفع رسوم الكورس.

- الحضور للمركز بدءًا من غد وحتى اكتمال العدد.