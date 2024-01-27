تأجيل عمومية شعبة «الكهرباء» بنقابة المهندسين لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن المهندس الاستشاري أحمد الشناوي، وكيل شعبة الهندسة الكهربائية، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشعبة لمدة ساعتين، لتعقد في الثانية عشر ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024 بحضور 50 مهندسًا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

تأجيل الجمعية العمومية العادية

وكان مقررًا أن تعقد شعبة الهندسة الكهربائية جمعيتها العمومية العادية في تمام العاشرة صباح اليوم بحضور ربع عدد أعضاء الشعبة البالغ عددهم 13364 عضوًا ، ولكن النصاب لم يكتمل فتقرر تأجيلها لمدة ساعتين وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي يشترط حضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسًا.

وتُعقد اليوم 4 جمعيات عمومية لنقابة المهندسين وهم أربع جمعيات عمومية للشعب الهندسية المختلفة بخلاف شعبة الهندسة الكهربائية ، وهي شعب الهندسة المدنية والكهربائية والغزل والنسيج والهندسة الميكانيكية.