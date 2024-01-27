«طوارئ القناة» تنشر أرقام غرفة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ

نشرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في منطقة القناة، أرقام الطوارئ للتواصل حال وقوع أي طارئ بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي تضرب المحافظات خلال الساعات الحالية، والتي تستمر لعدة أيام بحسب تحذيرات الأرصاد الجوية.

أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ بمدن القناة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، أنه يمكن التواصل مع الشبكة الوطنية ومقرها ديوان عام محافظة الإسماعيلية، عبر أرقام الهواتف المخصصة وهي كالتالي:

أرضي: 0643300241

هاتف محمول- واتساب: 0106849837

الخط الساخن: 114

طوارئ القناة تحذر من الطقس السيئ

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في منطقة القناة من حالة الطقس المتغير والأمطار، التى أدت إلى زيادة سرعة الرياح المختلطة بالأتربة في بعض المناطق.

وقال بيان رسمي، إن محافظ الإسماعيلية وجه بالتعامل الفوري مع الأزمات بكافة أنواعها، مشيرا إلى استمرار انعقاد غرفة الطوائ والأزمات على مدار 24 ساعة وربطها بالغرفة الفرعية بالمراكز والمدن.

وأضاف البيان: الفرق متواجدة على مدار الساعة لتلقي البلاغات عند حدوث أي طارئ، وسرعة التلبية في أسرع وقت للتعامل الفوري.