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ليلى عبداللطيف: أعتذر لياسمين عبدالعزيز وأتوقع حياة جديدة لشيرين بعد المعاناة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:06 م | السبت 27 يناير 2024
ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف

تواصل ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج، الكشف عن تنبؤاتها للوسط الفني، وذلك بعد أن توقعت طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، قبل حدوثه بأيام قليلة، وكذلك ترد على الانتقادات التي وجهت لها، خلال الأيام القليلة الماضية.

ليلى عبداللطيف ترد انتقادات الجمهور

وقالت ليلى عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ليست منجمة، وليس لها علاقة بعالم النجوم نهائيا، ودائما تردد «كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدفوا»، وأنها تملك إلهاما وإحساسا قويا، بحسب قولها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى ألا يحدث توقعها بشأن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وأضافت أن العديد خرج لانتقادها بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ولم يفكروا بشأن علاقتها بما حولها، وأنها تملك أولادا وأحفادا، وأبدت استياءها الشديد بشأن ما حدث معها، خلال الأيام القليلة الماضية.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وعن علاقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، قالت ليلى عبد اللطيف: «إنها ترى حياة عاطفية أخرى لشيرين عبدالوهاب، حتى لو رجعت لحسام حبيب، سينفصلان مرة أخرى، وأنها تتوقع عودتها مرة أخرى لحياتها الفنية، وتحقيقها نجاحات كبيرة، خلال الفترة المقبلة».

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