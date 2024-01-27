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أحمد موسى: رئيس غانا يشيد بتحقيق الرئيس السيسي للنهضة الشاملة في مصر

كتب:

محمد عزالدين
09:33 م | السبت 27 يناير 2024
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس غانا يقدر الرئيس السيسي ويصفه بأنه استطاع تحقيق نهضة كبيرة في مصر، مضيفا أن إفريقيا لديها قوة بشرية ولكن لا تمثل في عضوية مجلس الأمن، ولا بد أن يكون لها تواجد كبير في المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة لبرنامج على مسئوليتي، من غانا، المذاع على قناة صدى البلد، أن دول كثيرة يحدث بها هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

تحقيق نهضة كبيرة

وأكد أنه لا بد من دعم القارة الإفريقية لتحقيق نهضة كبيرة، مشيرا إلى أن 80% من احتياجات غانا تستوردها من الخارج، رغم أن لديها أمطار طوال العام ما عدا شهري يناير وديسمبر فيهما جفاف.

وقال إن الرطوبة عالية في غانا والطقس سيئ، والدولة تتميز بالزحام الشديد، مشيرا إلى أنه يوجد رجال أعمال مصريين مؤثرين في غانا.

 

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