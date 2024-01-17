أحمد موسى: علينا العمل للوصول لـ30 مليون سائح خلال الـ5 سنوات المقبلة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل ارتفاع عدد السائحين في مصر، موضحا موقف السياحة خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تجاوزت عدد السائحين عن عام 2010 الذي وصل لـ14 مليون سائح، لافتا إلى أن محافظة الأقصر في العام ذاته، كان كل مكان فيها (منازل، مراكز شباب) تتحول لاستقبال السائحين قائلا: «الناس كانت بتأجر بيوتها للسائحين بسبب زيادة الأعداد».

وأوضح «موسى» أن وضع مصر السياحي يتحسن كثيرا، وهذا أمر مبشر برغم التحديات التي نواجهها، لافتا إلى أنه علينا العمل للوصول لـ30 مليون سائح خلال الـ5 سنوات المقبلة، وفق رؤية الدولة، بتنوع السياحة «يخوت – علاجية – داخلية – خارجية»، مضيفا: 14 مليون و900 ألف سائح جاءوا إلى مصر خلال 2023، هذا لم يأت من فراغ.