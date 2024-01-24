أحمد موسى: 800 شرطي مصري واجهوا 4000 من الاحتلال البريطاني في معركة الإسماعيلية

هنأ الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية وهيئة الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم السنوي، معلقا: «تشرفت بلقاء اللواء مصطفى رفعت، أحد أبطال معركة الإسماعيلية، وأجريت معه حوارا نشر في جريدة الأهرام، وفي 1952 كانت الإسماعيلية موطن الفدائيين المقاومين لقوات الاحتلال الإنجليزي، والتي حاولت تفريغ المحافظة من الشرطة؛ بسبب محاولتها مساعدة الفدائيين».

كيف تدرب اللواء مصطفى رفعت؟

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «اللواء مصطفى رفعت تدرب على حرب المدن في القوات المسلحة، لمقاومة الاحتلال الإنجليزي وكانت خدمته في الإسماعيلية وساعد في مقاومة المحتل الإنجليزي».

الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية 1952

وتابع أحمد موسى: «الشرطة المصرية فى 1952 تصدت للاحتلال الإنجليزي بأسلحة ضعيفة جدا، واللواء مصطفى رفعت اتخذ قرارا بالعودة لمصر من بريطانيا لمواجهة الاحتلال الإنجليزي، وكان عدد قوات الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية 800 شخص وعدد قوات الاحتلال الإنجليزي 4000 شخص».

وواصل الإعلامي قائلا: الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية 1952 رفضت مغادرة المدينة، وقاومت الاحتلال الإنجليزي، ولم تستسلم وقاتلت لآخر رصاصة، وبعد معركة الإسماعيلية 1952 شهدت البلاد حركة غاضبة ضد جيش الاحتلال الإنجليزي.

واختتم موسى: بعد معركة الإسماعيلية 1952 حدث حريق القاهرة والذي لم يعرف سببه حتى الآن، وكانت المعركة الشرارة لثورة 23 يوليو 1952.