الداخلية تنظم حفلات لذوي الهمم على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72

شاركت وزراة الداخلية، قادرون باختلاف، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، إذ نظمت زيارة لهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنظقة الفسطاط في إطار مبادرة «كلنا واحد».

ويأتي ذلك استمرارا لاهتمام وزارة الداخلية الكبير بالأشخاص ذوي الهمم، وتنفيذا لاستراتيجية الدولة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتعرف القادرون باختلاف على مقتنيات المتحف التاريخية المعروضة وفقا لأحدث نظم العرض المتحفي مع مشاهدة عرض مسرحي تاريخي، وانتقلت وزارة الداخلية باحتفالتها بالقادرون باختلاف إلى وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، واستمتعوا بعروض متنوعة قدمت لهم، وشاهدوا مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد.

كما أتيحت لهم الفرصة لركوب الخيل والاستمتاع بأجواء ترفيهية، وتضمنت الاحتفالية بوادي الفروسية عروضا لكلاب الأمن والحراسة، وامتدت الاحتفالات إلى منتجع عين الحياة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط التابع لوزارة الداخلية، ونظمت لهم احتفالية غنائية شهدت تفاعلا من القادرون باختلاف.