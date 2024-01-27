فريق نادي مطوبس بكفر الشيخ يحصد 26 ميدالية ذهبية في التايكوندو

حصد أبطال تايكوندو نادي مطوبس الرياضي، بمحافظة كفر الشيخ، 26 ميدالية ذهبية وفضيتين، ببطولة وسط الدلتا مواليد 2013 - 2024، التي أُقيمت بصالة نادي سيتي في طنطا، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

26 ميدالية ذهبية في بطولة وسط الدلتا

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللاعبين الفائزين هم «إياد عبد السميع، وياسين القاضي، وعمرو حماد، ومحمد حمزة الباجوري، وأحمد صبحي، ومحمد إيهاب عياد، وعدي أبو سليمان، ومحمود أحمد النجار، وروجينا المدهون، وعبد الحميد أبو عقادة، وأروي درويش، وآدم الشريف، وآدم درويش، وعدي الهمدان، ومحمد نعيم، ومحمد طاهر، ومحمد هيثم، ومحمد بسيوني، وأنس مأمون، وحور عبد السميع، وأروي النجار، وزين النجار، وإيلين كامل كحله، وندى الدسوقي»، الحاصلين على الميداليات الذهبية، واستطاع كل من «أنس مأمون، ولمار للو»، حصد المركز الثاني والميدالية الفضية بالبطولة، مهنئًا الأبطال على الإنجاز الجديد للتايكوندو بنادي مطوبس الرياضي في مطلع 2024.

إعداد اللاعبين على أعلى مستوى فني

وأشاد وكيل الوزارة، بمستوى أداء اللاعبين في البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، موجهًا التهنئة للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود الشهاوي، مدرب الأبطال، على إعداد اللاعبين على أعلى مستوى فني، وتعزيز قدرات الفريق لتحقيق البطولات.

جاء ذلك ذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وأحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، والدكتور أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة نادي مطوبس الرياضي.