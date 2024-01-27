«مياه كفر الشيخ»: دورات لتنمية مهارات العاملين وتكوين فرق عمل متخصصة

نفذت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية ميدانية متخصصة، على مدار أسبوعين، لإعداد الكوادر ونقل الخبرات العملية، بمقر مركز تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بمحطة مياه المفتي بمنطقة مياه سيدي سالم، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب ومركز التدريب الإقليمي بالشركة.

إعداد الكوادر ونقل الخبرات العملية

وتطرقت الدورة إلى عدة محاور، منها العمل بأمان داخل الأماكن المحصورة والمغلقة، والتصرف الآمن للسيطرة على تسرب غاز الكلور، والسيطرة على الحرائق، وفي ختام الدورة تم تكريم المحاسب عصام بدر، رئيس قطاع شرق والمشرف العام على الإدارة العامة للتدريب، والكيميائي محروس الأفندي، مدير عام السلامة والصحة المهنية، والمهندس عماد أبو الفتوح، مدير عام منطقة مياه سيدي سالم.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنّ الشركة تولي التدريب الميداني أهمية كبرى إيماناً بأنّه هو المرتكز الرئيسي لتنمية مهارات العاملين وخاصةً في مجال السلامة والصحة، ورفع درجة الوعي لديهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي من شأنها أنّ تُحافظ على الأرواح والممتلكات.

تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءة الأداء

ووجّه «عبد الغني»، باستمرار هذه الدورات، لتكوين فرق عمل متخصصة بجميع مناطق الشركة، لافتاً أنّ هذه الدورات تأتي إيماناً بأنّ مصدر الخطر إما بيئة غير آمنة أو تصرف غير آمن، وأنّه وفقاً للإحصائيات الرسمية العالمية فإنّ المخاطر التي تنجم عنها الحوادث والإصابات تُمثل التصرفات غير الآمنة للعاملين، ومن هنا تأتي أهمية تنفيذ مثل هذا الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءة الأداء لديهم.