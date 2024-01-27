وفد جامعة جنوب الوادي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

زار وفد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة جنوب الوادي، جناح هيئة الرقابة الإدارية، في فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

وتأتي مشاركة وفد جامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، في إطار الدور التوعوي المنوط بالجامعة، للتوعية بمخاطر الفساد، وحث جميع منسوبي الجامعة على المشاركة في جهود منعه ومكافحته، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

وتضمن وفد الجامعة كل من: الدكتور علي الدين القصبي، منسق الزيارة، والدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره كريمة كمال، وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام فرج بكلية الآداب، والدكتورة زينب قرشي بكلية التربية، وممثلين عن طلاب الجامعة من مختلف كلياتها.

وفد جامعة جنوب الوادي يزور جناح هيئة الرقابة الإدارية

وزار الوفد جناح هيئة الرقابة الإدارية، الذي يمثل منصة حيوية يقصدها رواد المعرض، بما يتيحه من عروض توعوية متخصصة تستخدم أحدث وسائل العرض، من مواد مرئية وتفاعلية وتثقيفية تبسط مفاهيم النزاهة والشفافية، وتوثق جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، وتوضح الأثر الإيجابي للنزاهة والتنمية.

كما ضم جناح هيئة الرقابة الإدارية في معرض الكتاب، عرضا لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية، وشرح لكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.

شركاء في حماية مصالح الوطن

وجاءت زيارة وفد جامعة جنوب الوادي، إيمانا من الجامعة بأن التواصل المباشر هو أنجح أدوات تبادل الأفكار ووجهات النظر، وتحفيز الأفراد نحو فهم أعمق القضايا والتحديات، وتمسكا بشعار هيئة الرقابة الإدارية «شركاء في حماية مصالح الوطن».

وشاركت جامعة جنوب الوادي في الرد على استقصاء حول جهود منع ومكافحة الفساد، والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته من قبل الهيئة.

وأكد الدكتور على الدين القصبي، منسق عام الزيارة، أنه جرى توزيع استبيان على المشاركيين لفهم مردود الزيارة، ومدى اكتسابهم وعي بثقافته مكافحة الفساد داخل الجامعة وخارجها، وجارٍ إعداد تقرير بالنتائج والخبرات العملية المكتسبة لإعداد أنشطة ومبادرات طلابية لمكافحه الفساد، وتأكيدا على مقولة شركاء في حماية مصالح الوطن.