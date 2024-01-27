مراسل «إكسترا نيوز»: إقبال كبير من العرب والأجانب على معرض القاهرة للكتاب

قال كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة للكتاب، إن المعرض بدأ يوم 25 يناير ويستمر حتى 6 فبراير، وهناك إقبال جماهيري ملفت حتى في الساعات الأولى من انتهاء اليوم الثالث، ووفقا لبيان وزارة الثقافة فسجل المعرض أكثر من نصف مليون زائر خلال أول يومين.

إقبال كبير من جماهير عربية وأجنبية

وأوضح، «صبري»، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك إقبالا كبيرا من الجماهير المصرية وغير المصرية «عربية وأجنبية» تأتي لتقفد المعرض وإقتناء الكتب، خاصة أن هناك ما يقرب من 1200 دار نشر بإجمالي 5250 عارضا من 70 دولة مختلفة.

يعقوب الشاروني شخصية معرض آدب الطفل

وأوضح أن دولة النروج تأتي كضيف شرف لهذة الدورة، واختارت الهيئة العليا الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور سليم حسن عالم المصريات ليكون شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب والروائي الراحل «يعقوب الشاروني» ليكون شخصية معرض آدب الطفل.