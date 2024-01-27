اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب بيت لحم

اندلعت مواجهات عنيفة بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة «الخضر»، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم السبت، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

إتلاف خزانات المياه بـ«مجمع ناصر الطبي» في غزة

وفي قطاع غزة، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تعرض خزانات المياه بـ«مجمع ناصر الطبي» المحاصر، في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيرات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن خزانات المياه تعرضت للتلف، ما أدى إلى تسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة، ونقص المياه في مركز غسيل الكلى.

وأضافت وزارة الصحة أن العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة في «مجمع ناصر الطبي» المحاصر، نفدت شكل كامل، مشيرةً كذلك إلى نقص حاد وخطير في وحدات الدم بالمجمع.