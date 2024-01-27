بمشاهد صادمة من غرفة العمليات.. ريهام سعيد تواصل الهجوم على الطبيب نادر صعب

لا تزال الإعلامية ريهام سعيد، تواصل الهجوم على الطبيب اللبناني، نادر صعب، التي اتهمته بإجراء عملية تجميل «خاطئة» منذ أيام، موضحة أنها أجرت عملية تجميل معه في بيروت قبل عدة أشهر، إلا أن نتائجها كانت كارثية، حيث خضعت فيما بعد لخياطة أسفل جفون العين، وبوجهها، لإخفاء ما حدث ولكن دون جدوى.

وخرجت الإعلامية ريهام سعيد، تؤكد أنها لا تزال تعاني من آثار العملية الخاطئة بوجهها، موضحة أنها ستقاضي الطبيب، مرفقة حديثها بالعديد من الصور التي ترصد ملامحها قبل وبعد العملية.

مشاهد صادمة من داخل غرفة العمليات

واليوم، شاركت ريهام سعيد، مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» يرصد لحظة خضوعها للعملية، أكدت أن الطبيب هو مَن أرسله لها، وهي في وضع صادم، معلقة: «لما الدكتور يشوهك ويبقى مشغول بيطلع الموبايل وبيتكلم عشان يوريك إنه كان بيشيل أي حاجة، لما الدكتور مايراعيش مشاعر المريضة ويبعت لها فيديو ووشها مفتوح، لما دكتور يخلي واحدة تعيش حزينة ومقهورة على خلقتها اللي راحت، هل ده لي أي علاقه بالمعايير الطب أو الرحمة يا عالم؟».

وتابعت: «يا رب فوضت أمري إليك، لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يا رب يا رب يا رب حقي يرجع».

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«صعب» يرد على هجوم ريهام سعيد

وكان الدكتور نادر صعب، رد في بيان عبر «فيسبوك»، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضد كل من الإعلامية والمحطة التليفزيونية التي ظهرت بها، ومن يروج لهذه الاتهامات.

وأوضح الطبيب أنه بصدد رفع دعوى على الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق محرضًا كان أو شريكًا بالجرم، وذلك بتهمتي:

- المساس بالسمعة.

- التشهير وإلحاق الضرر.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم جميع الأدلة والإثباتات التي تنفي ادعاءاتها الباطلة للجهات المختصة للنظر فيها، وأنه على ثقة بصرامة وشفافية واستقلالية القضاء، وأن لا شيء يعلو فوق القانون.