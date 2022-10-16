اليوم.. الحكم في دعوى اتهام حسن شاكوش بالإساءة لـ ريهام سعيد

تنطق محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم الأحد، بالحكم على حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، في الدعوى التي يواجه فيها تهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تأجيل للحكم

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 16 أكتوبر للحكم.

الهجوم على ريهام سعيد عبر مواقع التواصل

وجاء في أوراق الدعوى، التي تقدم بها دفاع الإعلامية ريهام سعيد أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بثّ فيديو مباشرًا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكان ظاهرًا فيه وهو يهاجم الأولى بعبارات تحمل معنى يخدش حياء المدعية وينتهك خصوصيتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة المختصة.

عبارات سب وقذف

وهاجم حسن منصور موسى، الشهير بحسن شاكوش، الإعلامية ريهام سعيد بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، وذلك حسب أوراق الدعوى الذي تقدم بها دفاع الأخيرة.

وأضافت أوراق القضية، أن حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، ظهر في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.