«الزناتي» ابن كفر الشيخ يحصد فضية بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية

حقق اللاعب أيمن الزناتي، لقبا جديدا، بحصوله على الميدالية الفضية الفئة العاشرة في منافسات الزوجي المختلط بنهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية.

وشارك لاعبو نادي الإرادة والتحدي في محافظة كفر الشيخ، ضمن بطولة مصر الدولية، التي تقام من 24 حتى 27 يناير الجاري، داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

محافظ كفر الشيخ يهنئ للبطل الفائز

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب أيمن الزناتي، على فوزه بالميدالية الفضية في نهائي بطولة مصر الدولية، مؤكدا أن الأبطال حققوا إنجازا رياضيا يستحق التقدير، ويثبت تفوق أبطالنا القادرون باختلاف.

وشدد «نور الدين» على اهتمام القيادة السياسية بدعم واكتشاف المواهب الرياضية لذوي القدرات الخاصة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تدعم الرياضة كحق للجميع.

إنجاز مشرف ضمن بطولة تنس الطاولة

في السياق ذاته، قدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، في بيان له، التهنئة إلى الأبطال ومجلس إدارة النادي الداعم لأبطاله القادرون باختلاف، مؤكدا دعم المديرية للأبطال الرياضيين، وتعد البطولة بوابة الأمل لجمع النقاط والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، في محافظة كفر الشيخ، أن أبطال مصر في تنس الطاولة البارالمبي حققوا 7 ميداليات جديدة في اليوم الختامي لبطولة مصر الدولية.