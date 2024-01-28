10 نصائح هامة عليك اتباعها عند سقوط الأمطار

تشهد محافظات الجمهورية خلال هذه الأيام حالة من الطقس السيئ غير المستقر، نظرا لانخفاض درجة الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث شهدت المحافظات سقوط الكثير من الأمطار خلال الفترة الماضية.

نصائح يجب اتباعها عند سقوط الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، وطالبتهم بعدم النزول إلى الشارع عند سقوط الأمطار، ويستعرض «الوطن» أهم 10 نصائح يجب اتباعها عند سقوط الأمطار.

10 نصائح هامة يجب اتباعها عند سقوط الأمطار

1- عدم لمس أعمدة الإنارة المنتشرة بالشوارع والميادين والطرقات أو الاقتراب منها.

2- ارتداء الملابس الثقيلة قبل النزول إلى الشارع.

3- إحضار شمسية للاحتماء بها وقت سقوط الأمطار في الشارع.

4- الابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الساقطة على الأرض والإبلاغ عن مكانها.

5- توعية الأطفال للعب بعيداً عن الجدران والأعمدة القديمة في الشارع.

6- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

7- رفع أي متعلقات على أسطح المنازل معرضة للسقوط أثناء العواصف الجوية حفاظاً على سلامة المارة.

8- التأكد من غلق الباب والمنافذ جيدا لعدم دخول زخات مياه الأمطار إلى المنزل.

9- عدم الخروج من المنزل عند سقوط الأمطار إلا للضرورة.

10- السير ببطئ لسائقي السيارات والدراجات البخارية أثناء سقوط الأمطار لعدم تعرضهم للحوادث.