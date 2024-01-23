حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة.. برد قارس والصغرى تسجل 8 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث يسود مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة ورياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن اليوم تتساقط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50:30 % تقريبا، وتمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا، على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بقيم تترواح من 4 إلى 5 درجات غدا، لتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالأتى:

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 24 درجة والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 8.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 23 درجة والصغرى 13.

- شمال الصعيد، العظمى 18 درجة والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 22 درجة والصغرى 13.

- شمال الصعيد، العظمى 18 درجة والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.