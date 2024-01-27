وزير الرياضة لـ«في المساء مع قصواء»: صلاح يعشق مصر.. والمنتخب على قلب رجل واحد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر، أحد أهم نجوم العالم وعمره ما يتمارض على بلده فهو عاشق لمصر، وسفره إلى ليفربول طبيعي بعد إصابته لسرعة عودته من جديد، والمنتخب بنجومه الموجودين حاليا قادر على التتويج بلقب الأمم الأفريقية.

الروح مرتفعة للغاية داخل منتخب مصر

وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الروح مرتفعة للغاية داخل منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا، والجميع عازم على الفوز واستكمال المنافسة على لقب الأمم الأفريقية.

منتخب مصر على قلب رجل واحد

وأكد أن منتخب مصر على قلب رجل واحد قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا وبطولة الأمم الإفريقية الجارية «خارج التوقعات»، متابعا: «دورنا كدولة توفير كل الدعم والسبل الممكنة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وحققنا نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ونخطط دائما بشكل علمي ونوفر كل الدعم لجميع لاعبينا الأبطال بقوة في مختلف الألعاب».

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، وتستعرض أهم الأحداث، وتحلل أبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات في كل المجالات.