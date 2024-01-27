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«الشركة المتحدة» تهنئ منتخب مصر لكرة اليد بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

كتب:

محمد عزالدين
08:51 م | السبت 27 يناير 2024
منتخب مصر لليد

منتخب مصر لليد

تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024 والحفاظ على الريادة بالأداء البطولي لكل اللاعبين وجهازهم الفني.

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 في المبارة النهائية من البطولة الأفريقية، التي جمعت بينهما على صالة استاد القاهرة.

وبهذا التتويج يكون المنتخب المصري لكرة اليد، قد حجز مقعدا في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، المقرر لها الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

كما أن «فراعنة اليد» قد ضمن المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، بعد حسم تأهله إلى المربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

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بقلم محمد عزالدين