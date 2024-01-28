مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: قدمنا 4 ملايين و200 خدمة بالمستشفيات

قال الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إن المنظومة منذ تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لها عام 2021 قدمت 4 ملايين و200 خدمة داخل المستشفيات فقط.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم إجراء 66 ألف جراحة تخصصية في المستشفيات المختلفة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات العالمية التي أصبحت متوفرة في الإسماعيلية لأول مرة منذ تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل.

ميكنة 44 منشأة وإجراء جراحات لأول مرة

وقال الدكتور محمد سامي، إنه تم ميكنة 44 مركزا طبيا ووحدة أسرة في المراكز والقرى المختلفة داخل الاسماعيلية موزعة على 7 مراكز تشمل مراكز «التل الكبير، القصاصين، أبوصوير، الإسماعيلية، فايد، القنطرة شرق، القنطرة غرب».

وأضاف سامي، أنه تم ميكنة 5 مستشفيات داخل المحافظة، هي «مجمع الاسماعيلية الطبي، مستشفى 30 يونيو الجراحات التخصصية وأمراض الكلى، مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فايد التخصصي، القصاصين التخصصي».

وتابع: تم اعتماد 35 منشأة صحية ما بين مستشفى ومركز طبي باعتماد «جهار» وهو النظام المعترف به دوليا بعد مطابقتها للشروط، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق نقلة صحية متكاملة في النظام الصحي بالمحافظة.

وقال: المواطن هو هدفنا الأول، لذلك نسعى إلى تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى تضاهي الخدمات العالمية، بـ 390 جنيها كحد أقصى للتكلفة حال خضوعه للجراحات، مشيرا إلى أنه تم إجراء جراحات تجاوزت تكلفتها مليون جنيه.