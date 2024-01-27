أمور بسيطة.. هشام جمال يحتفل بتصدر أغنيته مع ليلى زاهر تريند يوتيوب

احتفل الفنان هشام بتصدر أغنيته الأخيرة التي طرحها مع ليلى أحمد زاهر، وتحمل اسم «أمور بسيطة» على طريقة الفيديو كليب، تريند يوتيوب.

ونشر هشام، صورة لبوستر الأغنية مكتوب عليه مليوم مشاهدة، عبر ستوري انستجرام؛ ليحتفل مع جمهوره بهذا الحدث.

أغنية أمور بسيطة كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي مونتاج عمر الموجي تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد فكرة وإخراج هشام جمال إنتاج روزناما ريكوردز.