هشام جمال وليلى أحمد زاهر يطرحان أغنية «أمور بسيطة»

طرح هشام جمال وليلى أحمد زاهر أحدث «كابل» في الوسط الفني، حيث أعلنا ارتباطهما رسميًا منذ أيام قليلة، أغنية جديدة على طريقة الدويتو، وتم تصويرها فيديو كليب، مستخدمين فيها تقنية الـAI، والأغنية تنتمني لنوعية أغاني الدراما، عبارة عن عتاب بين حبيبين، وحملت الأغنية اسم «أمور بسيطة».

لذلك كتب هشام جمال مع إعلانه عن الأغنية هذه الكلمات عبر صفحته على «إنستجرام»: «الأغنية دي مش شرط تكون بتوصف حالتنا دلوقتي.. لكن هي حالة اي اتنين ممكن يمروا بيها في أوقات معينة، تعالوا نخلي الأمور بسيطة، لينك الأغنية كاملة على يوتيوب في الـBio وعلى أنغامي وكل المنصات».

والأغنية كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي مونتاج عمر الموجي تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد فكرة وإخراج هشام جمال إنتاج روزناما ريكوردز.