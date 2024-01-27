أمطار على المدن الساحلية في البحيرة و5 إجراءات من المحافظة

تعرضت قبل قليل المدن الساحلية في محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار خفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية.

أمطار تضرب البحيرة

وتعرضت مختلف مدن ومراكز محافظة البحيرة إلى طقس سيئ خلال الأيام الماضية، إذ تعرضت المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة زادت حدتها في شمال المحافظة والمدن الساحلية «إدكو، رشيد ، المحمودية»، كما رفعت محافظة البحيرة حالة الاستعداد القصوى طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بالآتي:-

- متابعة حالة الطقس على مدار الساعة مع نشر معدات رفع تراكمات مياه الأمطار، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

- انعقاد غرف العمليات الفرعية بشكل دائم، وربطها بغرفة العمليات المركزية في الديوان العام للمحافظة.

- تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول تراكمات مياه الأمطار.

- متابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تثبيت اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين تجنبا لوقوع الحوادث أثناء الرياح الشديدة.