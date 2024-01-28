يتميز مولود برج الأسد بالسيطرة وحسن التصرف، ويجيد الفهم السريع، التعامل وهو مشارك متعاون يسعى لتحقيق النجاح في كل أمور حياته، وهو من الشخصيات سريعة التأثير بالآخرين، محب للحياة عاشق للعائلة، وحنون صاحب قرار، ويجيد التحدث بطلاقة.

ومن مشاهير برج الأسد النجم فريد شوقي، وأحمد عز، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الأسد الأحد 28-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد، بأن تستمر في تقديم الخطط وتحقيق الأهداف خلال الفترات المقبلة، وتخلص من الأمور السلبية التي تأثر على عملك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك بأن شريك حياتك يعاني من قلة الوقت بينكما، فحاول أن توفر وقتا كافيا للنقاشات في كل ما يخص حياتكما الفترة المقبلة.