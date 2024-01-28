معجزة الطبيعة: كيف تحارب نواة التمر الأمراض الخطيرة؟ إليك الإجابة

يحتوي التمر على العديد من المزايا، ويحمل قيمة غذائية عالية، تجعله مفيدًا لعلاج الكثير من الأمراض الخطيرة، ولا تقل النواة الموجودة بداخله أهمية عنه، إلاً أن البعض يتجاهل ذلك، وغير مُدركين لأهميتها في مُقاومة الكثير من الأمراض، بحسب ما أفادت به عدة دراسات.

نواة التمر لها الكثير من الفوائد، التي أشارت إليها نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، التي يمكن استعراضها في التقريرالتالي

فوائد نواة التمر

- نواة التمر غنية بالبروتين والكربوهيدرات التي يحتاج لها الجسم دومًا.

- تمد نواة التمر الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها بصفة مستمرة.

- تحتوي نواة التمر على أملاح معدنية مثل المغنيسيوم والباتسيوم والكالسيوم والحديد.

- نواة التمر تصنف على كونها مُطهرا قويا مضادًا للبكتيريا، ومُدرا للبول للأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل به.

- يمكن للمرضعة الاستفادة من نواة التمر، بمجرد أن يتم طحنها وشربها مثل القهوة.

طريقة الاستفادة من نواة البلح

يمكنك الاستفادة من نواة البلح عبر غسلها جيدًا، وتركها للتجفيف، على مدار 3 أيام، وبعد تمام جفافها جيدًا، وجب عليك طحنها جيدًا، وتناولها مثل شرب القهوة، بمقدار 3 فناجين يوميًا، وفقًا لأحد أخصائيين النباتات الطبية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

الأمراض التي تعالجها نواة التمر

ورصد موقع «تايمز أوف انديا» بعض الأمراض التي يمكن معالجتها باستخدام مسحوق نواة التمر والتي يمكن استعراضها فيما يلي:

تفتيت حصوات الكلى

يوجد بداخل نواة التمر حمض الأكساليك، الذي تبين فعاليته في تفتيت حصوى الكلى، والتخلص منها بشكل نهائي، الأمر الذي يساعد كثيرًا في التخلص من تلك المشكلة الصحية.

خفض ضغط الدم

توجد بعض المركبات داخل نواة التمر، التي بإمكانها المُساعدة في خفض مستوى ضغط الدم، بشكل تدريجي.

تحسين مستويات السكر في الدم: تحتوي نواة التمر على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.

تحسين صحة القلب

مضادات الأكسدة الموجودة داخل نواة التمر، تساعد في تعزيز صحة القلب، وحماية الأنسجة الداخلية التي تؤثر بدورها على طبيعة عمله، وتجعله يؤدي وظيفته على أكمل وجه.