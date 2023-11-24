ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر على الريق؟.. يحمي من أمراض خطيرة

يعتبر التمر من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، وله فوائد عديدة لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر الأساسية للصحة، فيمكن استخدامه كعنصر للتحلية، ولكن بنسب معينة، أيضا يساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير فوئد تناول التمر على الريق.

فوائد تناول التمر على الريق

في هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التمر يعد غذاء مثاليا لبدء الإفطار، والاستخدام المنتظم للتمر مفيد في تقليل خطر الإصابة بحالات تنكس الدماغ، مثل مرض الزهايمر.

يحتوي التمر على سكريات طبيعية وهي سكريات سهلة وبسيطة في تركيبها، وتعد أفضل من سكر القصب أو البنجر، كما أنها تساعد في علاج الصداع وتوفير طاقة فورية في أقل من 20 دقيقة، حيث أنها سريعة الامتصاص تذهب مباشرة إلى الدم بعد الامتصاص، ولا يحتاج امتصاصها إلى عمليات هضم معقدة كما في المواد النشوية.

وتناول التمر في الصباح يساعد على إمداد الجسم بالطاقة، كما أنه ينشط الفكر ويعالج الخمول، وهو غني بمركبات الفيتو الكيميائية الطبيعية التي تعزز المناعة، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليسترول الضار وتمنع ارتفاعها، وتقلل من الحساسية.

فوائد التمر للأطفال

ولم تقتصر فوائد التمر عند هذا الحد، ولكنه يعد عنصرا مهما للأطفال، حيث يعتبر بديلًا للحلويات الصناعية التي تضر بالأسنان، ويساعدهم على تقوية وتحسين حالتهم الصحية.

الحفاظ على صحة القلب

ويساعد تناول التمر في الحفاظ على صحة القلب، لأنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم العنصرين المهمين لعمل القلب، كما أن احتوائه على الألياف الغذائية يجعل له دور كبير في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.