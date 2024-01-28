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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الميزان الأحد 28-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:40 ص | الأحد 28 يناير 2024
برج الميزان

برج الميزان

مواليد برج الميزان يتميزون بالقدرة على تحقيق التوازن في الجوانب الحياتية، لكن شعورهم الدائم بالقلق يجعلهم عصبيين وسريعي الغضب، إلا أنهم متسامحين.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي غاندي، والمطرب عمرو دياب، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الميزان الأحد 28-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان، أنك تستطيع تخطى المشكلات، ولديك الطاقة الإيجابية التي تساعدك على ذلك، وهذا يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بحلول المشكلات العالقة بينك وبين الحبيب، وأن تتخلص من كافة المشاكل والأزمات التي كانت بينكما فيما الماضي. 

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بقلم صفية النجار