توقعات عبير فؤاد لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم، مساء غد الأحد، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل، وبعد تحقق عدة توقعات سابقة لخبير الأبراج والفلك عبير فؤاد، راح كثيرون من جماهير الكرة المصرية يتساءلون عن توقعات عبير فؤاد لمباراة مصر والكونغو.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، غدًا الأحد، على ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «beIN Sports»، التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة.

توقعات عبير فؤاد لمباراة مصر والكونغو

وقبل انطلاق مباراة مصر والكونغو، غدًا الأحد، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، توقعت عبير فؤاد، خبير الأبراج الفلكية الشهيرة، أن أداء لاعبي المنتخبين سيكون متقاربًا بناءً على توقعات الأبراج الفلكية.

وأضافت «عبير» خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه على الرغم من تقارب مستوى لاعبي المنتخبين، إلا أن المنتخب المصري يتفوق على نظيره الكونغو؛ إذ يتميز روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الوطني، لكونه من مواليد برج الحمل وتدعمه الشمس وتمنحه نشاطًا وقدرة على تنظيم الأفكار، بعكس سباستيان ديسابر المدير الفني للكونغو، وهو من مواليد برج الأسد، وسيكون الشمس وبلوتو في مواجهته، ما يجعله مشتتًا.

«عندنا عدد كبير من اللاعبين حظهم عالي، بعكس لاعبي الكونغو فيهم أكتر من لاعب برج الشمس ومتوقع يكونوا مشتتين»، بحسب «عبير»، وأن في حال اجتهاد لاعبي المنتخب المصري فسيتمكنون من حسم المباراة.

تأهل منتخب مصر إلى دور ثمن النهائي

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ34، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 3 نقاط حصدها من تعادلاته في البطولة أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة هدفين لمثلهما، وأيضًا نتيجة لتعادل غانا وموزمبيق بهدفين لمثلهما في الجولة نفسها وارتفاع رصيدهما لنقطتين.

فرحة كبيرة تملكت جماهير الكرة المصرية، بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 3 نقاط حصدها من تعادلاته في البطولة بنفس النتيجة بهدفين لمثلهما، أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، وأيضًا تعادل غانا وموزمبيق بهدفين لمثلهما في الجولة نفسها وارتفاع رصيدهما لنقطتين.

مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

وتُقام بطولة أمم إفريقيا 2023 بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.