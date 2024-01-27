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معرض القاهرة الدولي للكتاب

فرق طوارئ لتأمين تغذية الكهرباء أثناء لقاء مصر والكونغو الديمقراطية غدا

كتب:

سلامة عامر
01:32 م | السبت 27 يناير 2024
أمم إفريقيا

أمم إفريقيا

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر اتخاذ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات عددا من الإجراءات للحفاظ علي استقرار وتأمين التغذية الكهربائية خلال فترة إذاعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية غدا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

كثافة المشاهدين في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تشهد المباراة كثافات في المشاهدات للمشجعين لمنتخب مصربجميع الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب والساحات المنتشرة في مراكز ومدن المحافظات حتي المنازل.

الدفع بفرق طوارئ لتأمين التغذية

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى دفع جميع الشبكات والفروع التابعة لشركات توزيع الكهرباء الآتية «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بفرق طوارئ بدءا من الساعة العاشرة صباح غد حتى الانتهاء من إذاعة المباراة ليلا.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.