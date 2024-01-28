دعاء للميت مكتوب قصير.. احرص على ترديده دائما

دعاء للميت مكتوب واحدا من الأدعية التي يجب أن يٌرددها بعض المواطنين على مدار يومهم، فهو حلقة الوصل بين العبد وربه، ويتضرعون إلى الله تعالى أن يرحمهم ويغفر لهم، خاصة في ظل الأيام المباركة من شهر رجب.

دعاء للميت مكتوب

دعاء للميت مكتوب القصير يٌستحب الحرص عليه، لما له من أثر على المتوفى، ومن جانبه قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدعاء هو خير وسيلة للتقرب إلى الله تعالى، ومن بينها:

- اللهم احفظه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزيه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون.

- اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه.

- اللهم اسكن فقيدي أعلى الجنات بجوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم.

دعاء للميت مكتوب مستحب

دعاء للميت مكتوب القصير من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة على المواطن أن يحرص عليها، ولكن الأمر باختصار هو أن يدعوا العبد لأحبته من الأموات بخير الآخرة والدعاء بالجنة لهم، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم ويزيد من درجاتهم، وفقا لما قاله «هندي» عن دعاء للميت مكتوب.

وأوضح أن دعاء للميت مكتوب له بعض الصيغ المُستحب استعمالها، ومن هذه الصيغ:

- اللهم اجعل فقيدي في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا وبجوار رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقا.

- اللهم أجعله مع أصحاب اليمين واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين.

- اللهم آمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة.