إلهام شاهين تحيي ذكرى ميلاد هشام سليم: وحشتنا

أحيت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، إذ جمعهما عدد من الأفلام السينمائية.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور جمعتها بالفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: «الله يرحمك أخي وصديقي الغالي هشام سليم.. وحشتنا.. جمعتنا مسلسلات مثل ليالي الحلمية.. والسيرة العاشورية.. والكومي.. وجمعتنا أفلام مثل عطشانة.. والسجينة 67.. كل أعمالي معك أعتز بها.. وتحمل أجمل ذكريات.. ربنا يجعل مثواك الجنة يارب».

علاقة إلهام شاهين وهشام سليم

وتربط إلهام شاهين والفنان الراحل هشام سليم علاقة قوية، حيث إنها كانت دائمة التواصل معه فترة مرضية، مؤكدة أنها افتقدت أخ وصديق عزيز، حسبما قالت في تصريح سابق لـ«الوطن».

ورحل عن عالمنا الفنان هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة.