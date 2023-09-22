كلمات مؤثرة من نجوم الفن في الذكرى السنوية الأولى لرحيل هشام سليم

حرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان هشام سليم، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وتفاعل عدد من النجوم مع منشور الفنانة يسرا، الذي أعربت فيه عن افتقادها الشديد لذكرياتها مع هشام سليم.

حيث علقت المطربة ديانا حداد على هذا المنشور قائلة: «الله يرحمه ويغفر له والبركة فيكم حبيبتي».

أما أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، فنعته قائلة: الله يرحمه ويغفر له ويسكنة فسيح جناته ويصبركم يارب، فيما دعت له الفنانة عبير صبري قائلة: ربنا يرحمة ويغفر له ويدخله الجنة هو وأخويا حبيبي.

غادة عبد الرازق تحيي ذكرى رحيل هشام سليم

وأحيت الفنانة غادة عبد الرازق ذكرى رحيل هشام سليم قائلة: «الله يرحمه ويحسن خاتمتنا جميعا يارب العالمين».

آخر أعمال هشام سليم

وكان آخر عمل شارك فيه الفنان هشام سليم قبل رحيله كان مسلسل «هجمة مرتدة» الذي تناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم ومايان السيد وآخرين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.