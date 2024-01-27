بمناسبة ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة هشام سليم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرًا بعنوان «في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل هشام سليم».

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان هشام سليم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان هشام سليم الذي وُلد في السابع والعشرين من يناير عام 1958 وظهرت موهبته التمثيلية منذ الصغر وتخرج في معهد السياحة والفنادق، ودرس في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

تجربته الأولى مع نجمة مصر والوطن العربي فاتن حمامة

كانت تجربته الأولى مع نجمة مصر والوطن العربي فاتن حمامة في فيلم امبراطورية ميم وقت أن كان عمره 14 عاما، ثم عاد ووقف أمامها في عمله الثاني «أريد حلا» الذي ساهم في تغيير أحد قوانين الأحوال الشخصية.

صاحب أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية وهو عودة الإبن الضال

تألق هشام سليم في تجربته السينمائية الثالثة من خلال أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية وهو عودة الإبن الضال مع المخرج يوسف شاهين، ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها هشام سليم «الراية البيضاء» و«ليالي الحلمية» و«أرابيسك» و«هوانم جاردن سيتي» و«إمرأة من زمن الحب» وآخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها مسلسل هجمة مرتدة عام 2021 مع الفنان الراحل أحمد عز.