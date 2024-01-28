قبل خالد سليم.. 5 نجوم حلقوا شعرهم «زيرو» لأسباب مؤثرة

في مشهد مؤثر، قرر الفنان خالد سليم حلق شعره «زيرو» تضامنًا مع والدته المصابة بالسرطان، وقد سبقه العديد من الفنانين والفنانات في اتخاذ هذا القرار لأسباب مختلفة، منها التضامن مع مرضى السرطان أو لأسباب فنية.

خالد سليم

وقرر خالد سليم أن يستقطع جزء من حديثه في إحدى البرامج، من أجل الحديث عن حلاقة شعره على طريقة «الزيرو»، تضامنًا مع والدته، التي تُعاني من سرطان الثدي، خاصة حينما سأله مذيع البرنامج عن تغير شكلها وملامحها، فقرر خالد أن يؤازرها ويؤازر مرضى السرطان في العالم، بهذا الموقف.

ما فعله خالد سليم رُبما قدمته السينما، وأكثر المشاهد المؤثرة رُبما في مسيرة فنان مثل أحمد حلمي هو هذا المشهد، الذي قدمه في فيلم «ألف مبروك»، حينما قرر حلاقه شعره في ليلة زفافه بعد علمه بمرض أمه بالسرطان.

منذر رياحنة

في إحدى حلقات الإعلامي عمرو الليثي من برنامجه «واحد من الناس»، قرر الفنان منذر رياحنة حلاقة شعره على طريقة الزيرو على الهواء، وذلك بعدما قرر أن يذهب مع الإعلامي عمرو الليثي إلى مستشفى السرطان لزيارة المرضى، خاصة أن مُنذر عاش مُعاناة هؤلاء المرضى خاصة أثناء للعلاج الكيماوي وفقدانهم شعرهم، إذ أنه عانى من مصاحبة والده وشقيقته اللذان أصيبا بهذا المرض.

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شيرين عبدالوهاب

النجمة شيرين عبدالوهاب، واحدة ممن أخذوا أيضًا هذا القرار، وذلك بعد المشكلات الكثيرة التي دخلت فيها مع طليقها المُطرب حسام حبيب، إذ اتخذت شيرين هذا القرار في انفصالها الأول عن حسام، وخرجت فجأة على الجمهور بشعر «زيرو»، وظهرت بعدها في بعض الحفلات بهذا اللوك، الذي قالت عليه أنه بمثابة «بداية جديدة».

إلهام شاهين

من بين النجمات اللواتي قررن ذلك من أجل أعمالهن الفنية، النجمة إلهام شاهين، التي اتخذت هذا القرار في فيلم «ريجاتا»، إذ كانت تُجسد شخصية سيدة مُصابة بالسرطان، وهو الأمر الذي طلبه منها مُخرج الفيلم محمد سامي ووافقت عليه.

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نورين كريم

نورين كريم فنانة شابة ورغم حداثة عهدها بالفن، قررت في مسلسل «طاقة نور»، وهو المسلسل الذي قدمه الفنان هاني سلامة في موسم دراما رمضان عام 2017، حلق شعرها، إذ كانت تُجسد شخصية «حسيبة القرعة»، ووافقت توجيهات المُخرج رؤوف عبدالعزيز وقتها بأنه من الأفضل أن تكون طبيعية وليست ماكياج، وبالفعل وافقته نورين لتكون واحدة من القلائل التي وافقن على هذا الفعل لأسباب فنية.

روجينا

وفي العام الماضي، قررت الفنانة روجينا أن تنضم لنادي الزيرو، وذلك خلال تجسيدها شخصية «ستهم»، في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، من ورق المُبدع ناصر عبد الرحمن حيث كانت تُجسد مُعاناة النساء التي يرتدين ثوب الرجال يتكفلن بأسرهم ويضطررن للعمل للإنفاق، وهُنا قرر المُخرج رؤوف عبد العزيز للمرة الثانية بإقناع روجينا بحلاقة شعرها «زيرو»، وبالفعل وافقت روجينا لكنها قالت بعد هذه التجربة «أقسم بالله ما هعملها تاني».