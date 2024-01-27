خالد سليم يحلق شعره تضامنا مع والدته المصابة بالسرطان وينهار باكيا على الهواء

حرص الفنان خالد سليم، على دعم والدته بعد إصابتها بمرض السرطان في الصدر، خلال الأيام القليلة الماضية، بواسطة ظهوره بوجه حزين، في أثناء حديثه عن تفاصيل مرضها، وشروعه في حلاقة شعر رأسه على الهواء.

ودخل خالد سليم، في حالة من الانهيار، في أثناء الحديث عن مرض والدته، وحلق شعره على الهواء تضامنًا معها، خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية بقناة «الجديد» اللبنانية.

وقال خالد سليم، في أثناء حديثه إنّه كان يريد حلاقة شعره، منذ أيّام ماضية، ولكنه كان مرتبطا بالعديد من الالتزامات، لكنه سيعتذر عن جميع التزاماته لأجل والدته.

خالد سليم يزور منزل العندليب

وكان الفنان خالد سليم، حرص على زيارة منزل العندليب عبد الحليم حافظ، وكشف عن صور من زيارته عبر حسابه على «إنستجرام»، وذلك بعد 20 عامًا من زيارته الأولى.

كشف خالد سليم عن عدد من الصور له مع بعض ممتلكات الفنان عبد الحليم حافظ، داخل منزله، معلقًا: «تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ .. إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران اللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته ولقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين، وإبداعاته وبروفاته وضحكاته وحزنه ومرضه».