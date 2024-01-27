خالد سليم بعد إعلان إصابة والدته بالسرطان: «خايف من 2024»

أعلن الفنان خالد سليم، منذ قليل، إصابة والدته بمرض سرطان الصدر، وذلك خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية، كما حرص على حلاقة شعره على الهواء تضامنا معها.

خالد سليم يتحدث عن طفولته

وقال خالد سليم، خلال لقاءه على شاشة قناة «الجديد»، إنه كان طالبًا متفوقًا في المدرسة ويحاول إرضاء والده، ومع الوقت اكتشفوا فيه موهبة الغناء والعزف وبدأوا ينمون تلك الموهبة، موجهًا الشكر لأسرته على دعمه لأن هناك عائلات قد تقتل الموهبة عند أطفالهم.

وأَضاف: «بعد ما فقدت الوالد حسيت إني لازم لأخلي بالي من أمي، وفجأة وإحنا بنعمل فحوصات، اكتشفنا إن عندها سرطان الصدر، اتصدمنا كلنا، ودخلت في حالة من الحزن الشديد، والحمدلله إننا اكشتفنا المرض بدري، والمشكلة كانت، إننا لازم منظهرش التوتر عشان مندخلهاش في حالة من الرعب، ودائمًا بتقول إني عشت حياتي كلها امرأة قوية، فلو دي نهايتي أنا راضية».

واختتم حديثه قائلًا: «أنا خايف من 2024، وربنا يعدي السنة دي على خير».