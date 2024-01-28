تفاصيل الحالة الصحية للفنان فايز السعيد بعد إجراء قسطرة في القلب

طمأن الفنان فايز السعيد، جمهوره عبر تسجيل صوتي لبرنامج «et بالعربي»، عن حالته الصحية، بعد إجراء قسطرة في القلب.

وقال فايز السعيد، خلال التسجيل الصوتي: «أطمئن جمهوري الغالي أني بخير، هي عملية بسيطة والحمدلله أني لحقت وفحصت والجميع لابد أن يفحصوا، لأن الأمراض الحالية مثل الكوليسترول والتجلطات، أمراض لا تعرف عنها غير بالفحوصات أتمنة من الجمهور ينتبه لنفسه وإجراء فحوصات».

فايز السعيد يجري فحوصات طبية

وأضاف «السعيد»: أنا شعرت إني تعبان لذلك ذهبت للمستشفى وأجريت فحوصات وجدت أن هناك شريان مسدود بنسبة 60% وطلب مني الطيب المٌعالج القيام بعملية قسطرة والحمدلله».

تعرض فايز السعيد لازمة صحية

وتداول جمهور ومحبي الفنان فايز السعيد منذ ساعات، صور له من على سرير إحدى المستشفيات، وما أثار القلق في نفوس الجمهور.